Сегодня - День белорусского кино

За свою историю отечественный кинематограф пережил много взлетов и падений. Одни фильмы известны во всем мире, другие так и остались забыты. Сегодня Национальная киностудия «Беларусьфильм» получает второе дыхание.

Здесь идет реконструкция без отрыва от производства. Только в этом году сдано 10 полнометражных художественных фильмов и около 30 документальных.

В этом музее историю белорусского кино изучают по костюмам. Например, костюм лисы Алисы из культового фильма «Приключения Буратины». Рыжеватый мех слегка потрепался, но еще может тряхнуть стариной. А это главный головной убор Красной Шапочки. Впрочем, шапочек было сразу три. Одна потерялась во время съемок, вторую главная героиня Яна Поплавская оставила на память, а третью уже белорусы оставили себе. Не менее эксклюзивен и наряд главной героини фильма «Дикая охота короля Стаха». Платье ручной работы с вплетением золотых нитей выглядит действительно по-королевски.

«Приключения Буратины», «Про красную шапочку», «Не покидай», «Могила льва». Белорусский кинематограф того времени гремел на весь мир. А военные картины завоевали всеобщее признание. Так Туровская «Через кладбище» вошла в сотню мировых киношедевров о Второй Мировой. Сегодня люди, которые делали первое полнометражное кино, смотрят с фотографий. На их смену пришли молодые режиссеры. Иван Павлов - один из них. Его комедия «На спине у черного кота» в этом году завоевала третье место на международном кинофестивале «Листопад».

Впрочем, к важнейшему из искусств государство относится с особым трепетом. Только в этом году из госбюджета отечественному производителю фильмов выделено 18,5 миллиардов рублей. Подарок сделали и киноманам. Ко дню города в столице открылся мультиплекс. Здание в стиле хай-тэк, 5 комфортабельных залов и современное оборудование. На открытии присутствовал и глава государства. Александр Лукашенко подчеркнул: киноиндустрии уделяется большое внимание, а цифру 5% белорусских фильмов в общем кинопрокате назвал недопустимой. Отныне, отметил Президент, государство поддержит только реальные проекты, которые будут не только интересны зрителю, но и рентабельны.

Сейчас Национальная киностудия работает над 7 новыми фильмами. В портфеле - еще 20 сценариев. Большой интерес к «Беларусьфильму» проявляют и российские режиссеры. Работа у нас на 35% дешевле, а качество не ниже. Специалисты отмечают: студия готова принять гостей самостоятельно и в качестве партнеров. Тем более отношения в этой сфере сложились дружеские. Подтверждение - нашумевшие картины: «Майор Ветров» и «В июне - 41». Сейчас завершается работа еще над одним совместным проектом-фильмом «Снайпер».

Сегодня на «Беларусьфильме» идет глобальная реконструкция. У легендарной киностудии появиться новый производственный корпус и два павильона на 1000 квадратных метров. С расширением площади режиссеры планируют расширить и кинопроизводство. Уже в следующем году выпуск фильмов должен быть, как в советское время - 15 картин в год. Миссия, говорят специалисты, выполнима. Ведь у белорусского кино мощные корни, большой потенциал и хорошая поддержка.

