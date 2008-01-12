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Сегодня белорусскому "песняру" Владимиру Мулявину исполнилось бы 67 лет

12 января 2008 09:21
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Легендарный исполнитель родился в России, на Урале, но весь свой талант отдал нашей стране. Многие белорусские народные песни благодаря обработке Мулявина обрели вторую жизнь. Когда он пел, многотысячный зал замирал. Его песни "Александрина", "Крик птицы", "Наши любимые", "За полчаса до весны" и другие вошли в перечень самых популярных и любимых произведений. Почитатели таланта Мулявина, а их сотни тысяч, знают весь репертуар певца наизусть, что и подтвердил концерт, который прошел накануне в концертном зале "Минск". Свое выступление ансамбль "Песняры", которым долгие годы руководил Мулявин, приурочил ко дню рождения певца. Телевизионную версию концерта зрители канала СТВ смогут увидеть завтра - сразу после информационно-аналитической программы "Неделя" в 20.30.
# Культура

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