«Счастье мое» был признан кинокритиками лучшим фильмом «Кинотавра»

Главный приз киноведов и кинокритиков на кинофестивале «Кинотавр» был присужден картине Сергея Лозницы «Счастье мое».

«Счастье мое» — первый в истории конкурса Российского фестиваля «Кинотавр» украинский фильм, игровой дебют российского документалиста Сергея Лозницы.

Действие фильма происходит в России — речь в нем идет о дальнобойщике, который теряется в глуши российской провинции. Съемки, однако, велись на Украине на украинские, немецкие и голландские деньги, а оператор Олег Муту и актер Влад Иванов, известные по фильму Кристиана Мунджиу «4 месяца, 3 недели и 2 дня», приехали из Румынии, так что картина получилась, по сути, интернациональная.

Фильм вызвал неоднозначную реакцию. Одни критики упрекали картину в фальши, «рваном сюжете», «подделке под документальность» и плагиате, основанном на российских картинах 90-х годов. Сторонники же говорят о том, что фильм гипнотизирует постановкой кадра, абсурдизмом, сродни Сорокину, и юмором, пишет NEWSru.com.