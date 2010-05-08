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Саундтрек к кинофильму «Железный человек-2» "Highway to hell" группы AC/DC

08 мая 2010 17:45
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Общие мировые сборы фильма «Железный человек-2» составили $132 900 000 .

Прошло полгода с тех пор, как мир узнал, что миллиардер-изобретатель Тони Старк является обладателем уникальной кибер-брони Железного человека. Общественность требует, чтобы Старк передал технологию брони правительству США, но Тони не хочет разглашать её секреты, потому что боится, что она попадёт не в те руки. Между тем, Иван Ванко — сын русского учёного когда-то работавшего на фирму Старка, но потом уволенного и лишенного всего, намерен отомстить Тони за беды своей семьи. Для чего сооружает своё высокотехнологичное оружие.

Скарлет Йохансен, актриса:
Монако — замечательное место для съемок этого фильма. Мне не терпелось увидеть сцену с кнутом. Должна сказать, она просто потрясающая.

Микки Рурк, актер:
В этом фильме снимаются действительно талантливые актеры.

Джон Фауро, режисер:
Зрители хотели знать, что еще мы придумаем. Надеюсь, я их не подвел.

# Культура

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