Самый продаваемый сингл века - у Шакиры

Композиция "Hips Don’t Lie" колумбийской поп-звезды Шакиры признана по версии Yahoo! самым продаваемым синглом с начала 2000-х годов.

В двадцатку самых успешных треков десятилетия вошли еще три песни певицы: «Whenever, Wherever», «Underneath Your Clothes» и «La Tortura» заняли места с 17-го по 19-е.

Еще одним лидером по частоте упоминаний является Бритни Спирс. В рейтинг попали три композиции американской певицы: «Toxic» (4-е место), «Womanizer» (5-е место), «Oops!… I Did It Again» (6-е место).

Второе место списка досталось Бейонсе с треком «Crazy In Love», а замыкают тройку лидеров Black Eyed Peas с песней «My Humps». Из представителей рок-музыки в двадцатке оказались лишь Green Day с композицией «Boulevard Of Broken Dreams» (9-е место), сообщает Lenta.ru.