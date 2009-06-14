Самый дорогой голливудский актер — родом из Беларуси

По версии журнала Forbes самым дорогим голливудским актером стал Харрисон Форд. За год актер с белорусскими корнями заработал 65 млн. долларов.

Экономический кризис практически не отразился на доходах голливудских звезд, сообщают информагентства.

За истекший год Форд снялся всего в одной картине – «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа». Этого оказалось достаточно, чтобы опередить всех остальных актеров по размеру полученного гонорара. Правда, условием съемки в четвертой части стало равное распределение прибыли от проката фильма между Харрисоном Фордом, Стивеном Спилбергом и Джоджем Лукасом.

Помимо того, актер по праву считается самым высокооплачиваемым актером не только XXI века, но и последней четверти минувшего столетия.

К слову, дедушка и бабушка Форда – белорусы. В 1907 году семья его бабушки — Анны Лифшуц — уехала из Минска в США и устроилась в Бруклине (Нью-Йорк). За год до этого в Америку из Минска переехал его дедушка — Гарри Нидельман.

В пятерку самых высокооплачиваемых актеров также вошли Адам Сэндлер (55 млн. долларов в год), Эдди Мерфи (50 млн. долларов), Уилл Смит (45 млн. долларов) и Николас Кейдж (40 млн. долларов).

Далее за Фордом следует самый популярный комик Соединенных Штатов Адам Сэндлер, чей гонорар в этом году составил 55 миллионов долларов за главную роль в комедии «Не шутите с Зоханом». Третье место в рейтинге занимает Уилл Смит, получивший 50 миллионов за «Хэнкока» и за драму «7 жизней». Эдди Мёрфи расположился на четвертом месте: «Знакомьтесь, Дэйв» принес актеру доход в 45 миллионов. Замыкает пятерку самых дорогих актеров Николас Кейдж и его годовой заработок в 40 миллионов за 6 фильмов, включая «Миссия Дарвина» и роль в диснеевской сказке «Волшебная Моника».