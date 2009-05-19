Самый долгий концерт в мире

Канадский музыкант Джейсон Бек, известный поклонникам под именем Гонсалес, обеспечил себе место в Книге рекордов Гиннеса, проведя самый долгий фортепианный концерт в мире.

Концерт начался в полночь воскресенья и закончился только в 3 часа ночи понедельника. Таким образом, общая длительность музыкального представления, устроенного канадцем, составила 27 часов 3 минуты и 44 секунды.

Предыдущий рекорд принадлежал музыканту из Индии Парсанну Гуди, который непрерывно музицировал в течение 26 часов 12 минут.

По правилам Книги рекордов Гиннеса, Беку разрешалось делать 15-минутные паузы каждые три часа, однако перерыв между исполняемыми произведениями не должен был составлять более 30 секунд. Во время выступления Гонсалес успел дважды переодеться и даже побриться.

Всего Джейсон Бек исполнил около 300 произведений, в том числе сыграл переложение для фортепиано «Оды к радости» Бетховена, композиции Гершвина, а также песню «Hit Me Baby One More Time» Бритни Спирс и фрагменты из саундтрека к фильму «Рокки 3», сообщает БЕЛТА.