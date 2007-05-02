Самые яркие и актуальные новости!

Донести до миллионов людей полную и правдивую информацию о событиях в республике и за рубежом - такова цель отечественных СМИ. В Минске стартует традиционная 11-я Международная специализированная выставка средств массовой информации.

Это возможность ознакомиться с инфорынком республики, с новыми масс-медийными проектами, наладить новые творческие и деловые контакты. На выставке пройдут презентации СМИ, экспозиций ее участников, тематические семинары, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню печати, Дню работников радио, телевидения и связи. По традиции в дни выставки подведут итоги Национального конкурса среди печатных СМИ "Золотая Литера".

Участникам выставки "СМИ в Беларуси" и Второго Белорусского информационного форума направил приветствие Президент Беларуси Александр Лукашенко. "В нашем государстве уделяется огромное внимание развитию печати, радио и телевидения, созданию условий для реализации их главного предназначения - нести миллионам людей полную и правдивую информацию о событиях в республике и за рубежом", - подчеркнул Президент. "Проведение столь крупных и значимых международных мероприятий служит ярким примером нашей открытости, реальной, а не показной заботы о свободе слова и стремления к сотрудничеству", - отмечается в приветствии. Глава государства выразил уверенность в том, что нынешние выставка и форум продемонстрируют достижения и перспективы развития белорусских СМИ, будут способствовать их продвижению на мировой информационный рынок.