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Самые умные и красивые

11 апреля 2007 10:53
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Королеву нынешней весны выберут 11 апреля в финале Международного конкурса грации и артистического мастерства. Критерии отбора конкурсанток - сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация и артистическое мастерство. Финалистки будут рекомендованы для участия в международных фестивалях и конкурсах, национальных конкурсах красоты, благотворительных и рекламных акциях, а также концертных и телевизионных программах. Конкурс проводится с 1991 года.
# Культура

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