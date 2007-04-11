Самые умные и красивые

Королеву нынешней весны выберут 11 апреля в финале Международного конкурса грации и артистического мастерства. Критерии отбора конкурсанток - сценическая культура, умение общаться с аудиторией, коммуникабельность, знание этикета, чувство юмора, грация и артистическое мастерство. Финалистки будут рекомендованы для участия в международных фестивалях и конкурсах, национальных конкурсах красоты, благотворительных и рекламных акциях, а также концертных и телевизионных программах. Конкурс проводится с 1991 года.