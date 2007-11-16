Самое доброе и увлекательное кино:

В столице стартовал IX Минский международный фестиваль детского и юношеского кино "Л_стападз_к".

В недельной программе - 12 художественных и более 60 анимационных фильмов, снятых в последние два года. Свои работы представят режиссеры 16 государств. Здесь все по-волшебному: феи раздают билеты, циркачи поражают пластикой тела и ростом, а с мультяшками можно даже поздороваться. По-современному.

Даже директор "Л_стападз_ка" Геннадий Плескацевич на время перевоплотился в фонарщика. Пришлось "зажигать" не только огни, но и зрителей.

Не просто было составить и киноафишу. Картин для детей много, а воспитательные задачи, говорят организаторы, решают единицы. После продолжительных просмотров остановились на лучших художественных и анимационных фильмах. Один из них - "Приключения реактивного поросенка" белорусского режиссера-аниматора Александра Ленкина. Главный герой не только разговаривает по мобильному телефону, но и похрюкивает под мелодии МП-3 плейера.

Профессионалов оценивают профессионалы: известные актеры и режиссеры. Узурпации, обещает жюри, не будет. А вот просмотрят все картины не один раз.

:У нее все та же обаятельная улыбка, а у него все тот же знаменитый нос. Даже спустя 30 лет Красная шапочка и Буратино - герои узнаваемые. Поцелуй в щечку, фото на память и комплименты в адрес "Л_стападз_ка".

7 конкурсных дней, 12 художественных и 70 анимационных фильмов. Недельная программа нынешнего "Л_стападз_ка" как никогда разнообразна. А насколько фестиваль удастся - оценит самый юный, но в тоже время самый требовательный зритель.