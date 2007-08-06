С песней в поле!

Хлеборобов Гомельщины своим творчеством поддержали артисты театра Ирины Дорофеевой. За шесть дней заслуженная артистка Беларуси провела 10 концертов в пяти районах области. Выступления состоялись как на площадках крупных городов, так и в сельской местности, где вокал звезды поднимал моральный дух участников жатвы.

Вот уже неделю Ирина Дорофеева в самом сердце Полесья. И в самой гуще событий: на полях кипит уборочная. Глаз радует убранный урожай, а душа народа поёт вместе с Ириной Дорофеевой. Петь для тружеников села в период уборочной кампании для Ирины Дорофеевой стало доброй традицией: в 2004 году она выступала на Витебщине, в 2005 - в Минской области, в прошлом году - для участников жатвы Гродненщины.

Общение со звездой белорусской эстрады ещё предстоит жителям Могилёвской и Минской областей. А хлеборобы Гомельщины завершают уборочную под вокал Ирины Дорофеевой.