С песней по жизни

Эдита Пьеха празднует 70-летний юбилей. Кроме того, в нынешнем году артистка отмечает еще одну круглую дату - 50-летие творческой деятельности.

Народная артистка СССР не скрывает свой возраст. Может потому, что выглядит она сейчас едва ли не моложе той самой песни, с которой, по ее собственным подсчетам, уже полвека идет по жизни.

Самая известная из несоветских по происхождению звезд СССР - Эдита Станиславовна Пьеха сегодня отмечает сразу два юбилея. И пусть родилась она во Франции, пусть юные годы провела в Польше. И пусть даже у нее навсегда остался импортный акцент, она была и будет нашей. И сама она думает так же. Именно поэтому день рождения певица отмечает в русском Петербурге, а самый главный в жизни бенефис она презентовала на белорусской земле.Она назвала свой самый ответсвенный бенефисный концерт "Полвека с песней" и показала его белорусам самым первым. Лучшие песни за все годы. Только самые сильные чувства и только самые близкие люди на сцене. Эмоционально Пьеха всегда была выше многих на эстраде. Потому публика регулярно приветствует ее стоя.

Сегодня Эдита Станиславовна тоже поет. Это такой необычный способ не праздновать день рождения. Она отвлекается от праздничных мероприятий на сцене. Этим вечером это сцена большого концертного зала "Октябрьский" в Питере.Она позитивна в интервью - и это принципиальная позиция. Она позитивна по жизни. На сцене или в кино. Она не изменяет своим принципам. Поэтому последние пятьдесят лет мы видим ее практически с одинаковой прической и в стилистически похожих костюмах.

Она поет о любви и о счастье. Она живет любовью и тем счастлива. Простые аккорды, непустые слова. Когда-то она первой пустила гулять по советской эстраде ветер воли. Она первой из певиц сняла микрофон со стойки и ушла с ним к публике, первая показала людям модную сценическую одежду и первая запела советские шейки и твисты.

С юбилеем народную артистку СССР Эдиту Пьеху поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. "Вы служите непревзойденным образцом тонкого музыкального вкуса, изящества, элегантности и великолепного исполнительского мастерства, по праву носите титул королевы эстрады, чей проникновенный голос и мелодичные, трогающие душу песни знают и любят слушатели разных стран и поколений, - говорится в поздравлении. - В Беларуси Вас ценят как искреннего, доброго друга, чье творчество прокладывает мосты согласия и взаимопонимания между народами". Александр Лукашенко пожелал певице вдохновения, успеха, радости жизни и хорошего настроения.

