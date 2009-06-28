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С 1 июля в Минске открывается выставка форменных головных уборов

28 июня 2009 11:19
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Выставка «Взять под козырек…» будет работать в Государственном музее истории театральной культуры.

В экспозиции будут представлены форменные головные уборы полицейских и военных разных стран: фуражки, береты, пилотки, бескозырки, бейсболки, шляпы.

Все экспонаты принадлежат коллекции начальника управления по гражданству и миграции ГУВД Мингорисполкома Николая Шевчика — в ней более полутора сотен предметов.

Интерес вызывают головной убор берсальера. У этого стрелка особого вида итальянской пехоты он украшен черными петушиными перьями.

Особое место будет отведено истории формы белорусской милиции — от ее зарождения до современности.

Продлится экспозиция до конца лета, сообщает агентство «Минск-Новости».

# Культура

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