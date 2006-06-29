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Рыцари съезжаются на <Королевскую гору>

29 июня 2006 12:33
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Калининградский рыцарский фестиваль <Королевская гора-2006> посвящен сразу двум событиям - Дню города и 60-летию Калининградской области. Участие в средневековом фэсте принимают военно-исторические клубы из Беларуси, России, Литвы и Польши. 1 июля на территории одного из местных парков развернется средневековое городище, где можно будет познакомиться с бытом древних викингов, проживавших на Балтике. Зрители смогут не только понаблюдать за действом, но и поучаствовать в нем - поиграть в средневековый футбол или обучиться танцам. В программе также рыцарские ристалища, победитель которых получит денежный приз.
# Культура

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