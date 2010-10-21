Рыбак из Могилева выловил в Днепре раритетную саблю - фото

Николай Зена, водитель предприятия «Могилевские тепловые сети», на последней рыбалке в Быховском районе обрел необычную вещь - саблю.

Крючок фидера зацепился за элемент рукоятки сабли. Сама сабля была в деревянных ножнах, но они рассыпались, когда мужчина попытался снять их. Сабля ржавая, с дырками, но время и вода не повлияли на ее отличную гибкость. Хорошо видны на сабли и ребра жесткости и, вероятно, после обработки могут найтись и какие-то отметины, пишет «Звязда».

Николай, рыбак:

На Днепре, в десяти километрах ниже Быхова я поймал что-то в фидер в двадцати метрах от берега. Честно сказать, думал, что тащу из воды налима не менее килограмма, а оказалось, что выловил раритетную вещь. В тот день рыбы мне не досталось, но я нашел раритетную саблю. Полагаю, что ей не менее ста лет!

Я планирую заняться этой саблей и, возможно, пригласить для реставрации специалиста. Надо разобраться, чья это сабля. Я так полагаю, что она казацкая. Может, мне поможет дочь-историк? Но в любом случае мы потом отдадим саблю в музей.