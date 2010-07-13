Русский Винни-Пух отмечает полувековой юбилей

Ровно 50 лет назад один из самых известных и любимых детьми персонажей заговорил на понятном им языке. Именно в этот день была подписана в печать книга Александра Алана Милна «Вини-Пух и все остальные», переведенная на русский известным писателем Борисом Заходером. Выпущена она была тиражом всего в 200 тысяч и через некоторое время стала настоящим раритетом. Спустя пять лет сказка вышла под привычным нам названием «Винни-Пух и все-все-все». А в 69-м веселый медвежонок, озвученный актером Евгением Леоновым, появился на экранах.