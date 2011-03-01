Русский театр в Минске: репертуар, экскурсия по закулисью и коридорам

Главный режиссер Национального академического драматического театра им. Максима Горького Сергей Ковальчик провел экскурсию по закулисью и коридорам театра, а также приоткрыл завесу над его творческой лабораторией.

Не так давно в Русском театре был замечен сатирик Михаил Задорнов.

Сергей Ковальчик, главный режиссер Национального академического драматического театра им. М. Горького:

Режиссер из Риги Игорь Куликов под художественным руководством Михаила Николаевича Задорнова, который недавно уехал, работает над спектаклем «Записки усталого романтика». 21 апреля зрители смогут его увидеть.

Это не тот Задорнов, которого мы привыкли видеть на сцене. Это ранний Задорнов, романтический Задорнов. Конечно, там есть юмор, но это не главное. Юмор там замешан на любви.

Несмотря на постоянное наличие в репертуаре театра спектаклей современных авторов, как то Михаил Задорнов и Андрей Курейчик — в основе репертуара всегда лежит старая школа.

Сергей Ковальчик:

Золотое сечение репертуара — русская классика. Мы — Русский академический театр, поэтому должны держаться этого направления. В этом заложено самое ценное, психологический способ существования артиста на сцене.

После отпуска я приступлю к постановке спектакля «Горе от ума». Надеюсь, к концу года выпустим.

На стене висит портрет Михаила Афанасьевича Булгакова. Следующим будет Грибоедов. Я хочу помещать сюда всех классиков, которых мне удалось поставить.

Также Сергей Ковальчик устроил интереснейшую экскурсию по закулисью и коридорам театра (см. видео к сюжету — прим. ред.),сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».