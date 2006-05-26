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Руслан Вашкевич не перестает удивлять и... возмущать

26 мая 2006 08:54
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В музее современного изобразительного искусства открылся вернисаж самого эпатажного белорусского художника - Руслана Вашкевича. Его экспозиции  вызывают споры: одни называют работы художника <раскрасками для взрослых>, другие - <новым> искусством, понятным каждому. В основе авторского проекта - эффект моментального воздействия на зрителя. 
В его работах фигуры могут  стать пейзажем, а предметы - человеческим лицом. Руслан Вашкевич словно  подвергает сомнению ценности живописи, испытывая <на прочность> классическую картину.
Здесь отрезанная голова на книге, жадно пьющая молоко из груди Юдифь, <искусственное дыхание> и  < фривольно поднятое платье>.
Рассказы, на которые <ловятся> сентиментальные и экзальтированные взрослые. В картинах-схемах нет цвета. И в этом их живописное притяжение. Художник создает то, что,  на первый взгляд, к искусству никакого отношения не имеет. Бесцветные образы - словно вызов истокам искусства.
# Культура

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