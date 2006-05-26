Руслан Вашкевич не перестает удивлять и... возмущать

В музее современного изобразительного искусства открылся вернисаж самого эпатажного белорусского художника - Руслана Вашкевича. Его экспозиции вызывают споры: одни называют работы художника <раскрасками для взрослых>, другие - <новым> искусством, понятным каждому. В основе авторского проекта - эффект моментального воздействия на зрителя.

В его работах фигуры могут стать пейзажем, а предметы - человеческим лицом. Руслан Вашкевич словно подвергает сомнению ценности живописи, испытывая <на прочность> классическую картину.

Здесь отрезанная голова на книге, жадно пьющая молоко из груди Юдифь, <искусственное дыхание> и < фривольно поднятое платье>.

Рассказы, на которые <ловятся> сентиментальные и экзальтированные взрослые. В картинах-схемах нет цвета. И в этом их живописное притяжение. Художник создает то, что, на первый взгляд, к искусству никакого отношения не имеет. Бесцветные образы - словно вызов истокам искусства.