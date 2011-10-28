Руководитель ансамбля «Хорошки»: Когда я надела на своих артистов костюмы магнатов, они просто ржали

Каждое утро в этом зале начинается с экзерсиса, классической подготовки танцоров. Это необсуждаемое правило абсолютно для всех артистов ансамбля «Хорошки». Так было и в 1974 году, когда молодая и подающая надежды балетмейстер Валентина Гаевая из Могилева приехала в Минск, чтобы начать, как окажется, дело всей своей жизни.

Валентине сразу же предложили должность главного балетмейстера филармонии. Злые языки тогда надолго прикрепили за ней ярлык «пришелец», но Гаевая вся была в творчестве. Она трудолюбива и талантлива.

В 1972 году, еще до «Хорошек», Валентина побеждает на конкурсе балетмейстеров. Это первая серьезная награда, уже за ней идут звание Народной артистки Беларуси, лауреата Государственной премии Республики Беларусь, лауреата специальной премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение», кавалера ордена Франциска Скорины. За чопорно-официальными званиями бывает трудно рассмотреть настоящую жизнь ансамбля. Эти высокие слова наводят на мысли об абсолютной успешности, признания и наивной веры, что для этих людей все двери открыты. А ведь целых 10 лет «Хорошки» были без зала для репетиций. Валентине Ивановне оставалось одно — работать и держать уже заслуженную к тому времени марку, а руководителем она всегда была требовательным.

Валентина Гаевая, народная артистка Беларуси:

Я помню, когда я делала первый номер к «Полоцкой тетради», нам нужны были костюмы магнатов, мы их делали по образцу костюмов Радзивиллов. А когда я это надела на своих артистов, они просто ржали. Для меня это было полной трагедией, пришлось кое с кем и расстаться. Потому что это сложно. Для этого надо интеллект иметь.

Ансамбль «Хорошки» уже давно можно переименовать в театр танца. Каждая постановка Гаевой — это история. Язык пластики понятен и в лос-анжелесском Ситизен-Холл, и в спортивно-концертной арене имени короля Хусейна в Иордании и в зале Минской филармонии.

Валентина Гаевая, народная артистка Беларуси:

Когда-то советник американского посольства по культуре спросила меня: «Скажите, когда у вас будет следующий концерт? Я приводила свою сестру на последний, она хочет снова приехать, она приедет на ваш концерт из Норвегии».

Феномен Валентины Ивановны в том, что ее историческая родина — это Россия. Гаевая на обязательный вопрос журналистов «как же у вас все получается?» всегда отвечает: «Неизвестно, кто я. Все происходит на каком-то генном уровне». Белорусской культуре известен еще один такой пример. Россиянин Владимир Мулявин сделал то, что не удавалось ни одному белорусу. Пожалуй, это сходство и свело Мулявина и Гаевую.

Валентина Гаевая, народная артистка Беларуси:

Кто ко мне первый начал относиться по-человечески — это были «Песняры». Они раскланивались со мной, мы с ними общались. Ну а потом, когда они меня пригласили делать «Долю», мы вообще стали друзьями. И с Мулявиным мы были просто единомышленниками: то, что он хотел делать, у меня почему-то и рождалось.

Они мечтали создать программу и даже придумали ей название — «Белорусы». В жизнь Валентина Ивановна все воплощала уже одна. Сегодня каждый день Гаевая со своими планами и мечтами проходит через бульвар имени Владимира Мулявина. Это место для нее — одно из самых любимых в городе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Летом Валентина Ивановна отметила свое 75-летие. Лучший подарок для артистки — работа над праздничным концертом с символичным названием «Моя судьба «Хорошки».

Валентина Гаевая, народная артистка Беларуси:

Если бы я не верила ни во что, я бы ничего не сделала. Я верила в то, что наконец-то у меня будет всё: нормальное помещение для работы балета, поддержка государственная. Сейчас я, конечно, думаю о том, как сохранить то, что я сделала. Потому что если не будет условий для работы, не будет веры в то, что это всё можно сохранить — и всё пропадёт.