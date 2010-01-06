Рождество празднуется 11 дней

Весь православный мир готовится к встрече Рождества. Во всех храмах Русской, Грузинской, Сербской, Иерусалимской церквей, а также в монастырях на святой горе Афон начнутся праздничные богослужения. В Минске — в Свято-Духовом кафедральном соборе. Всеношное бдение начнется в шесть вечера, в два часа ночи - Божественная литургия. Рождество принято считать вторым по значимости после Пасхи христианским праздником. Это единение людей с Богом и между собой, а потому особое внимание в этот день – семье, родным, друзьям и благотворительности.