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Рождество празднуется 11 дней

06 января 2010 08:18
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Весь православный мир готовится к встрече Рождества. Во всех храмах Русской, Грузинской, Сербской, Иерусалимской церквей, а также в монастырях на святой горе Афон начнутся праздничные богослужения. В Минске — в Свято-Духовом кафедральном соборе. Всеношное бдение начнется в шесть вечера, в два часа ночи - Божественная литургия. Рождество принято считать вторым по значимости после Пасхи христианским праздником. Это единение людей с Богом и между собой, а потому особое внимание в этот день – семье, родным, друзьям и благотворительности.
# Культура

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