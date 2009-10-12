Сам обряд появился еще в XVIII веке, когда на территории деревни размещался отряд русской царской армии.

Того, что простой тракторист Кирилл станет царём, не ожидал ни сам герой, ни местные жители. Да и того, что в компании десяти единомышленников ему удастся прославить родную деревню на весь мир, тоже никто не ожидал. А всё благодаря тому, что жители деревни Семежево сумели не только сохранить, но и передать обычаи по наследству. Вот и получилось, что Рождественский обряд «Колядные Цари» вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО.

- Представление «Царь Максимиллиан» обычно играли в батлейках – оно было частью рождественских спектаклей. А здесь эту драму разыгрывают сами люди – без режиссёров, без актёров. Это их творчество, - рассказывает Алла Сташкевич, эксперт Республики Беларусь в Межправительственном комитете ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.

Творчества и энтузиазма у этих ребят не занимать. Хотя бы потому, что проводится этот обряд исключительно в ночь с 13 на 14 января, а ребята продемонстрировали его в октябре. Заодно и прорепетировали лишний раз.

Обряд «Цари» появился еще в XVIII веке, когда на территории деревни размещался отряд русской царской армии. Солдаты ходили по домам и устраивали представления, за что местные жители платили рождественскими лакомствами. После того как царский отряд покинул деревню, семежевцы традицию сохранили. И за три века вырастили не одну сотню «царей».

Помимо семи царей в обряде принимает участие и нечистая сила - дед и баба. Деда одевают в старую одежду, а лицо, по традиции, измазывают сажей. Кстати, костюмы заслуживают особого внимания: белую рубаху перевязывают тремя семежевскими поясами с традиционным орнаментом, а шею украшает женский платок.

Когда все участники обряда переоделись в костюмы, они выстраиваются по росту. Впереди едет главный царь – как правило, это самый веселый и красивый парень. Последним идет барабанщик. Командиром обрядного строя является лекарь. Если он скажет «налево» все идут в дом, стоящий по левой стороне, если «направо» - в стоящий справа. Само представление длится около 15 минут, но за это время в доме хозяев разворачиваются батальные сцены и раскрываются секреты врачевания.

Пока хозяева наблюдают за представлением, нечистая сила, то есть Дед и Баба, устраивают в доме беспорядок. Но даже несмотря на это, глава дома обязательно одаривает царей деревенскими лакомствами.

По традиции, молодые парни - участники обряда - выбирают именно те дома, где живут незамужние девушки. Вот и бабушка Маня за свою жизнь в деревне Семежево видела уже не одно поколение царей. Даже текст наизусть помнит.

Семежево – уникальное место в Беларуси, где существует такой обряд. В 50-х при Хрущеве традицию запретили, сочли религиозной.

Как появилась сама деревня Семежево, историки спорят до сих пор. Кто-то считает, что племя пришло на территорию Беларуси с севера Италии. Кто-то полагает, что это было отстраненное поселение, жители которого старались жениться только на односельчанках. Благодаря этому они и смогли сохранить традиции.

- Первая версия: здесь между двух рек когда-то нашли гнездо ежей, где было семь ежей, отсюда и название – деревня Семежево. Вторая версия: здесь поселился сермяжный сын -средний сын. Тоже название Семежево. Третья версия: здесь жило семь хозяев и было семь межей. Поэтому деревня так и называется – Семежево, - рассказывает Татьяна Шауро - директор Семежевского центра культуры и досуга.

Кстати, помимо семежевских «Царей» в список Юнеско включили празднование китайского Нового Года, корсиканское мужское пение во Франции и даже аргентинское танго. Сохранение традиций будет контролироваться комитетом ЮНЕСКО. А семежевцы уже точно знают, что первые инвестиции потратят на обновление царского инвентаря.

- С охотой приняли этот обряд, сказали, что это именно то, что нужно сохранить для человечества, то, что подтверждает разнообразие мира. И это тот кирпичик, который вносит Беларусь в фундамент своей идентификации на международном уровне, - рассказала Алла Сташкевич, эксперт Республики Беларусь в Межправительственном комитете ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия.