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"Ровесник" отмечает юбилей

28 февраля 2008 12:27
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Заслуженному любительскому коллективу Республики Беларусь исполнилось 50 лет

Классические, эстрадные, танцы народов мира и, конечно же, белорусские. Всех композиций, исполненных коллективом за полувековую историю не сосчитать. Талантов и поклонников во сто крат больше.

"Ровесник" всегда отличался многочисленностью. Основатель коллектива - народная артистка Беларуси Марина Бельзацкая принимала всех, кто жаждал танцевать. Сегодня здесь более 400 ребят. Всего же за полувековую историю в ритме танца закружились более семи тысяч человек. 

Сами "ровесниковцы" праздновать свой юбилей начали с благотворительного тура "От танца - к танцу, от сердца - к сердцу". С концертами они проехали по всей стране. А сегодня - на сцене Дворца культуры профсоюзов - юбилейная творческая остановка.

# Культура

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