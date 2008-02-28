"Ровесник" отмечает юбилей

Заслуженному любительскому коллективу Республики Беларусь исполнилось 50 лет

Классические, эстрадные, танцы народов мира и, конечно же, белорусские. Всех композиций, исполненных коллективом за полувековую историю не сосчитать. Талантов и поклонников во сто крат больше.

"Ровесник" всегда отличался многочисленностью. Основатель коллектива - народная артистка Беларуси Марина Бельзацкая принимала всех, кто жаждал танцевать. Сегодня здесь более 400 ребят. Всего же за полувековую историю в ритме танца закружились более семи тысяч человек.

Сами "ровесниковцы" праздновать свой юбилей начали с благотворительного тура "От танца - к танцу, от сердца - к сердцу". С концертами они проехали по всей стране. А сегодня - на сцене Дворца культуры профсоюзов - юбилейная творческая остановка.

