Российские и прооппозиционные СМИ пустили «утку» в Интернете, что Шакира отменила концерт в Беларуси

В некоторых российских и прооппозиционных СМИ появилась информация, что певица Шакира, а потом и другие мировые звезды отменяют концерты в Минске. При этом авторы не удосужились элементарно проверить факты.

Начать собственное расследование мы решили с концертных касс: где, как не здесь, знают точно, отменяли концерт или нет. За 10 минут билетик на Шакиру спросили 5 человек. Заметьте: пришли купить, а не сдать.

Как иронично заметили во Дворце Республики, интернет-новость оказалась не то что обычной, а настоящей ГИПЕРУТКОЙ. Именно это госучреждение управделами Президента и заключило договор с компанией-представителем Шакиры. Колумбийская поп-звезда отказываться и не думала.

Александр Образов, начальник концертного отдела Дворца Республики:

Это сверхпреувеличенная утка.

Более того, сама певица лично вряд ли в курсе, что в Минске пошли такие слухи, в отличие от менеджеров, которые после обращения белорусских партнеров тут же разместили на официальном сайте опровержение.

Здесь четко написано: «Слухи об отмене концерта в Минске не обоснованы. Выступление состоится на «Минск-Арене» 19 мая».

Даже при поверхностном изучении якобы сенсационная новость, растиражированная оппозиционными сайтами, оказалась ложью. И при более тщательном изучении несложно заметить в тестах путаницу даже в датах. По версии одного из сайтов, певица выступить должна была на 8 дней раньше.

Пишут, что вместе с Шакирой от концертов отказались Moby и Дип Папл. Автор, видимо, не знал, что Дип Папл уже с успехом и без эксцессов выступил 27 марта. Причем фанатов порадовал не только классический рок, но и «Купалинка», и даже белорусский гимн в их исполнении.

Видимо, отдельные деятели, якобы ратующие за Беларусь, не только призывают к экономическим санкциям, но и не гнушаются откровенно лгать, запуская такие утки. И рассчитаны такие «вбросы» явно не на тех, кто следит за афишей.

На интернетную утку белорусские фанаты не купились, продолжая сметать билеты в кассах. Продажи превысили все ожидания и даже побили национальный рекорд, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Можно сделать вывод, что громкие заголовки — «Шакира не будет петь для Лукашенко» — отнюдь не шоубизнес, а псевдополитика.