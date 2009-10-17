Роман Полански попал в больницу

Известный кинорежиссер, арестованный в Швейцарии по обвинению в интимной связи с несовершеннолетней, доставлен в госпиталь в Цюрихе из-за болей в области живота.

NEWSru.com сообщает, что режиссера привезли в клинику на специальном автомобиле двое охранников тюрьмы, где находился Полански. Вероятнее всего, кинорежиссер пробудет в госпитале два-три дня.

6 октября швейцарское министерство юстиции приняло решение отказать в освобождении под залог режиссера, которому угрожает экстрадиция в США. Швейцарские власти опасаются, что режиссер может тайно покинуть пределы страны до решения об экстрадиции.

Адвокаты режиссера подали ходатайство о его освобождении из-под стражи под залог 29 сентября.

Роман Полански, имеющий двойное польско-французское гражданство, был арестован 26 сентября, когда прибыл на кинофестиваль в Цюрих. Там ему должны были вручать награду за вклад в развитие мирового кинематографа. Режиссер обвиняется в интимной связи с 13-летней американкой Самантой Геймер в 1977 году. В 1978 году Полански покинул США, чтобы избежать тюремного заключения.

Власти американского штата Калифорния заявили, что формальный запрос об экстрадиции Полански из Швейцарии в США будет подготовлен в течение двух месяцев.