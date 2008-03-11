Рок-симфония по-белорусски

Группа "Новый Иерусалим" и Государственный симфонический оркестр Беларуси представят новый музыкальный проект "Линии сердца".

Песни группы сегодня зазвучат в оригинальной аранжировке. Впервые музыкантам будет аккомпанировать симфонический оркестр. В основе совместного концерта - рок-композиции и классика - знаменитые "Времена года" Вивальди. Авторы проекта надеются, что он придется по вкусу поклонникам и альтернативной, и классической музыки.

Эльшад Бабаханов и Игорь Сорокин, музыканты группы "Новый Иерусалим" наедятся сделать классическую музыку доступнее: "Существует в обществе понятие, что классическая музыка - это элитная музыка и поэтому многие не посещают концерты. Но мы надеемся, что своим проектом мы сможем сделать классическую музыку доступнее."