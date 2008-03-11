Прямой эфир

Рок-симфония по-белорусски

11 марта 2008 14:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Группа "Новый Иерусалим" и Государственный симфонический оркестр Беларуси представят новый музыкальный проект "Линии сердца".

Песни группы сегодня зазвучат в оригинальной аранжировке. Впервые музыкантам будет аккомпанировать симфонический оркестр. В основе совместного концерта - рок-композиции и классика - знаменитые "Времена года" Вивальди.  Авторы проекта надеются, что он придется по вкусу поклонникам и альтернативной, и классической музыки.

Эльшад Бабаханов и Игорь Сорокин, музыканты группы "Новый Иерусалим" наедятся сделать  классическую музыку доступнее: "Существует в обществе понятие, что классическая музыка - это элитная музыка и поэтому многие не посещают концерты. Но мы надеемся, что своим проектом мы сможем сделать классическую музыку доступнее."

Другие новости рубрики

Все новости
10 марта 2008 11:55

Мы - белорусы и все мы вместе!

07 марта 2008 12:15

Вечера органной музыки в Гомеле

07 марта 2008 09:17

Высокая награда за духовные достижения