Родственники Сергея Светлакова жили в Сенненском районе

Электронную именную базу первыми в стране создали витебские архивисты. В программе — более 500 тысяч персоналий. На каждую фамилию компьютер выдает ссылки имеющихся в фондах документов, что значительно упрощает работу исследователей рода.

Во время создания уникальной базы специалистам архива встретились и материалы о семьях известных уроженцев Витебщины, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Свой род Жанна Михайловна исследует с 2004 года. За это время она изучила биографии более 400 родственников, в том числе и с четырехкратной приставкой «пра». Сейчас ее родословная уходит вглубь до седьмого поколения. Историю семьи она знает с 1858 года.

Жанна Вертинская, исследователь родословной:

В нашей родне есть человек, который видел Владимира Ильича Ленина, когда он выступал перед людьми, рабочими завода.

Одну из ветвей семейного древа популярного телеведущего и актера Сергея Светлакова тоже нашли в наших краях. По запросу московского шоумена витебские специалисты выяснили, что его родственники проживали в Сенненском районе.

Татьяна Свистунова, директор государственного архива Витебской области:

Были биографические запросы, допустим, по истории семьи известного тележурналиста и российского актера Светлакова.

Изучали мы семью Черкасовых из Санкт-Петербурга. Тоже была выявлена очень любопытная информация. Оказывается, мама человека, который к нам обращался, была актрисой нашего театра.

В электронной именной базе — более 500 тысяч персоналий. Среди них и известные уроженцы Витебщины. Например, личное дело отца Жореса Алферова. По этим документам можно узнать интересные факты о семье нобелевского лауреата. Например, Иван Карпович Алферов родился в местечке Чашники, командовал кавалерийским полком и даже некоторое время работал в ломбарде.

Оказалось, витебские фонды богаты на материалы о родственниках знаменитостей. Имеются справки с мест работы отца белорусского писателя Владимира Короткевича.

Электронная база содержит ссылки на все документы в архиве. Достаточно ввести фамилию, имя и отчество — и компьютер выдаст результаты поиска. Много нового о своих предках узнали даже сами архивисты.

Компьютерная программа расширяется. Сейчас специалисты архива работают на перспективу — вносят в базу данные последней переписи. Эта информация пригодится уже нашим потомкам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».