«Рисуем, но только ниточкой и иголочкой»: как вышивают картины

Вышивка крестиком – один из самых распространённых видов народного искусства. Сегодня это – несложное и доступное рукоделие, в которое, тем не менее, можно влюбиться на всю жизнь.



Людмила Радкевич:

Вышивкой я занимаюсь очень давно: больше двадцати лет. Но тот период ранний, его нельзя сравнивать с теперешними возможностями. Не из-за приобретённого мастерства, а в плане доступности исходников, материалов, схем, наборов. Тогда это было очень печально.

Вышивание объединяет людей творческих и душевных.

Истинные любители своего дела состоят в клубе вышитых картин «Сузорье». Здесь можно найти товарищей по духу, поделиться опытом и уютно провести вечер в тёплой компании единомышленников.

Наталья Сак, руководитель клуба вышитых картин «Сузорье»:

Клуб «Сузорье» был создан в 2007 году. В декабре прошлого года мы отметили свое десятилетие. Клуб был создан при Белорусском союзе женщин, и собрал он 15 женщин, влюблённых в это творчество – в вышивку.

На сегодняшний день, в клубе 18 членов.



На выставках мы представляем свои работы, стараемся на каждой выставке представить новые работы. В этой выставке у нас принимает участие и мужчина. Кстати, уже не первый раз. На этой выставке у него представлены две работы.

Вышивка крестиком требует огромной любви, усидчивости и терпения. Ведь на создание некоторых вышитых шедевров уходят месяцы и даже годы.



Людмила Радкевич:

Я по жизни очень терпеливый человек. В словах это трудно передать. Когда идёт рождение картины, это очень трудоёмкая работа. Она занимает от полугода и больше. Когда ты работаешь и когда ты увлечён этим процессом, ты хочешь забыть всё. Кто-то сказал: все проблемы остаются за дверью. Ты хочешь заниматься только этим, выкраиваешь каждую свободную минуту, чтобы продолжать. Вот уже дальше идёт рождение сюжета.

Красота у тебя появляется.

Для создания истинного шедевра требуется не только много времени, но и особенная творческая атмосфера.

Людмила Радкевич:

Я, вообще, ночная вышивальщица. Когда все спят и всё спокойно. Никто не отвлекает: ни звонки, ничего. Многие спорят: мол, вышивание – это не творчество. А я считаю, что это – творчество.