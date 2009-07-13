Результаты конкурса молодых исполнителей на Славянском базаре

Согласно оценкам жюри, с результатом в 192 баллов из 200 возможных победил представитель России Дмитрий Даниленко.

— Я выступил достойно, старался выложиться по максимуму, конкурс сам великолепный. Естественно после такого выступления о нем впечатления останутся самыми лучшими. Я люблю этот конкурс, я люблю этот город! — говорит победитель.

Во время выступления в зале были и родители Дмитрия. Однако журналисты долгое время не отпускали триумфатора и с отцом он смог увидеться только после концерта.

Во второй конкурсный день с четвертого места на второе поднялся представитель Молдовы Павел Парфений. Во втором этапе конкурса он исполнил песню Аллы Пугачевой «Свеча горела». А с нами поделился секретом своего успеха.

— Когда я вижу, что человек ко мне хорошо относится, мы хлопаем друг друга по руке (ведь не зря же аплодисменты существуют) и таким образом я заряжаюсь энергией перед выходом, — рассказал Павел.

Андрей Колосов, представитель Беларуси разделил третье место с исполнителем из Македонии. Оба конкурсанта набрали по 186 баллов. Однако, Андрей не расстроился, а остался доволен таким результатом!

— Честно говоря, я даже думал будет хуже! Я боялся, что все-таки от волнения, хотя так храбрился «нет, я не волнуюсь, я об этом не думаю», думал что забуду! Но наверное кто-то мне помогал, республика за меня очень болела. И я чувствовал, что кто-то рядом говорил «Андрюша, держись!» — сказал он.

— Я считаю, что для конкурса главное, чтобы через год появилась звезда, популярный певец. И все бы говорили «О-о-о, он лауреат Витебска!» — Лайма Вайкуле, председатель жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2009».

Лауреатов награждали сегодня вечером. Победитель получил «Гран-при» в размере 10 тысяч долларов и специальный приз «Лира».

Сейчас в концертном зале Витебск началась жеребьевка участников уже детского музыкального конкурса, который стартует завтра. Беларусь представляют сразу две участницы: Лолита и Мария Новик. Кстати, последняя — самая юная участница конкурса.

В летнем амфитеатре сейчас идет репетиция вечернего представления мастеров искусств России. «Россия приглашает вас на бал» с такими словами в десять вечера на сцену поднимутся, Илзе Лиепа, Елена Чарквиани, Зара, артисты Большого и Мариинского театров.

Сегодня ночью жителям Витебска будет не до сна! На сцене летнего амфитеатра с сольной программой выступит Валерий Меладзе. На его концерт уже проданы все билеты, так что аншлаг обеспечен.