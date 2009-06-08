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Ретро: Минск. Будаўнікі сталіцы

08 июня 2009 12:55
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Закончим кирпичную кладку 3-го этажа к 1 мая 1952 года с оценкой на хорошо.

# Культура # Ретро

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