Ретро: Минск. Будаўнікі сталіцы

Закончим кирпичную кладку 3-го этажа к 1 мая 1952 года с оценкой на хорошо.
Закончим кирпичную кладку 3-го этажа к 1 мая 1952 года с оценкой на хорошо.
Вместо холста - женское тело. На нем - оригинальная роспись становилась подлинными авангардными шедеврами.
В городе над Неманом возродили уникальную технологию создания икон. Древние традиции золотого шитья, популярного в 13 веке, восстановила по крупицам гродненская мастерица. Сегодня её иконы - во многих храмах региона.
Павильон будет работать по 6 июня на базе НВЦ «БелЭкспо» одновременно со специализированной выставкой «Дизайн-формат» и салоном «Фотофорум».
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