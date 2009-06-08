Ретро: Минск. Будаўнікі сталіцы

В Гродно иконы вышивают (ФОТО+ВИДЕО)

В городе над Неманом возродили уникальную технологию создания икон. Древние традиции золотого шитья, популярного в 13 веке, восстановила по крупицам гродненская мастерица. Сегодня её иконы - во многих храмах региона.