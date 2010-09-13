Республиканский театр белорусской драматургии открыл новый сезон гастролями

На Международном фестивале «Белая Вежа-2010», который проходит в Бресте, актеры покажут свою версию известной пьесы «Чайка» Антона Чехова.Затем они отравятся в Запорожье – на открытый фестиваль современного театра и кино. Там они представят спектакли «Жан и Беатриса» и «Небо в алмазах». Далее театр продолжит свои гастроли по Украине. Однако минская сцена пустовать не будет. Уже 1 октября театр откроет сезон спектаклем «Каласы пад сярпом тваiм» Владимира Короткевича.