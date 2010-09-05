Республика отмечает День белорусской письменности

В этом году столицу Дня белорусской письменности не узнают даже сами жители Хойников. Город на самом деле обрел новее лицо: была реконструирована детская библиотека, Дворец культуры и центральную площадь. Есть и небольшой скульптурный сюрприз: в самом центре Хойников открыли композицию «По страницам творчества Ивана Мележа». Именно Мележ — духовный герой 17-го Дня белорусской письменности. Сам праздник начался Божественной литургией.
Ярким стало и само открытие Дня белорусской письменности на главной сцене. Оно прошло в форме театрализованного действия по произведениям Ивана Мележа и других белорусских писателей, которых тоже не минула тема белорусского Полесья.
Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:
Это праздник культуры, это праздник книги, праздник печатного издания, праздник умного, интеллигентного интересного человека. Мы, от системы образования, всегда самым непосредственным образом участвуем и в организации, и а подготовке, и, конечно, в проведении.
С самого утра в Хойниках проходит фестиваль книги и прессы. В его рамках — фотовыставки и викторины. Тут же гости и жители Хойников могут задать свои вопросы непосредственно писателям и поэтам.
Михась Болсун, писатель:
Сама атмасфера гэтага свята вельмі ўзнёслая: і музыка гучыць, і паэты выступаюць, і розныя творчыя калектывы.
С Днем белорусской письменности участников и гостей торжеств поздравил Президент Александр Лукашенко. «У нашай краіне клопат пра культуру, духоўнасць мае па-сапраўднаму дзяржаўны характар. Мы актыўна падтрымліваем развіццё нацыянальнага кнігавыдання i друку, ствараем усе ўмовы для праяўлення i pocквіту сапраўдных талентаў», — отметил в поздравлении глава государства.