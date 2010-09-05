Республика отмечает День белорусской письменности

Гостей принимает один из древнейших городов страны — Хойники Гомельской области. День письменности шествует по городам республики уже 17 лет. Успев стать традиционным, он прошел по знаменитым центрам белорусского просвещения, среди которых Полоцк, Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Борисов и Сморгонь.

В этом году столицу Дня белорусской письменности не узнают даже сами жители Хойников. Город на самом деле обрел новее лицо: была реконструирована детская библиотека, Дворец культуры и центральную площадь. Есть и небольшой скульптурный сюрприз: в самом центре Хойников открыли композицию «По страницам творчества Ивана Мележа». Именно Мележ — духовный герой 17-го Дня белорусской письменности. Сам праздник начался Божественной литургией.

Ярким стало и само открытие Дня белорусской письменности на главной сцене. Оно прошло в форме театрализованного действия по произведениям Ивана Мележа и других белорусских писателей, которых тоже не минула тема белорусского Полесья.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

Это праздник культуры, это праздник книги, праздник печатного издания, праздник умного, интеллигентного интересного человека. Мы, от системы образования, всегда самым непосредственным образом участвуем и в организации, и а подготовке, и, конечно, в проведении.

С самого утра в Хойниках проходит фестиваль книги и прессы. В его рамках — фотовыставки и викторины. Тут же гости и жители Хойников могут задать свои вопросы непосредственно писателям и поэтам.

Михась Болсун, писатель:

Сама атмасфера гэтага свята вельмі ўзнёслая: і музыка гучыць, і паэты выступаюць, і розныя творчыя калектывы.

С Днем белорусской письменности участников и гостей торжеств поздравил Президент Александр Лукашенко. «У нашай краіне клопат пра культуру, духоўнасць мае па-сапраўднаму дзяржаўны характар. Мы актыўна падтрымліваем развіццё нацыянальнага кнігавыдання i друку, ствараем усе ўмовы для праяўлення i pocквіту сапраўдных талентаў», — отметил в поздравлении глава государства.