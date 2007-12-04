Ремесло, доведенное до искусства

Их работы находятся в коллекциях ведущих музеев Белоруссии и России. А с персональными выставками они объехали пол мира.

Их творческий союз образовался много лет назад. Начинали мастера с самого сложного в керамике материала, фарфора. Но зов предков привел их к красной глине. В мастерской Людмилы и Валерия Ковальчук возрождается не ремесло, а один из видов архитектурно-декоративной керамики на основе раскопок археологов. Так называемая майолика. Это не историческая реконструкция, а движение вперед, без разрыва связи времен, посредством авторских инноваций.

В основу сюжета, наносимого на керамическое изделие, может лечь любой рисунок. Но писать по заготовке необходимо очень быстро и точно. Поэтому техника росписи изделий из глины по сырой эмали доступна лишь мастерам высокого класса.

Этот простейший по своей структуре природный материал весьма капризный. Во взаимоотношениях с глиной необходимо проявлять особый, изысканный такт. К примеру, садиться за гончарный круг в плохом настроении категорически запрещается. Также не разрешается и повторяться. Поэтому обвинить мастера в плагиате нельзя.

