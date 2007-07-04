Реквием в камне как символ вечной памяти о великом подвиге и независимости

Для монумента Победа на одноименной столичной площади знаковая дата. Его открыли 53 года назад 4 июля.

О том, что в центре белорусской столицы будет памятник в честь народного подвига в борьбе с фашизмом, знали сразу после Великой победы. В 1949 году власти определили место для "главного акцента" возрождающегося из пепла и руин города. И уже спустя пять лет, состоялось открытие символичного монумента в честь победы воинов Советской Армии и партизан над немецко-фашистскими захватчиками.

На создание проекта этого монумента претендовали 70 архитекторов и скульпторов Москвы, Ленинграда, Минска, Риги. Ярмарка идей разыгралась нешуточная, но выиграл только один проект, а задуман он был еще до Великой победы.

Здесь каждый барельеф, как триумфальное воспоминание о своих создателях, а брутальный обелиск, как траурная месса одного заслуженного строителя Беларуси, который прожил 90 лет, 70 из которых отдал архитектуре.

О том, как Георгий Заборский грезил создать в любимом городе памятник победы, ходят легенды. Еще до окончания войны в военном госпитале он рисовал эскизы монумента на кусочках бумаги и обрывках бинтов. О его фанатичности историки говорят и сегодня, ведь для архитектора это было дело личной значимости. В итоге в состязании архитекторов за право воплотить творческую задумку победил архитекторский дуэт Заборского и Кароля. Проект гранитного обелиска высотой 45 м, увенчанного орденом Победы, обрекли на вечную жизнь.

За 53 года этот победный символ белорусской столицы изменился. Уже спустя пару лет, рядом с обелиском запылал вечный огонь, на гранитных плитах выгравировали имена воинов-победителей. Никогда не изменится одно: поток людей здесь будет не только в дни государственных праздников - но и по поводу семейных торжеств.