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Развитию музейной инфраструктуры будет уделено большое внимание

23 января 2008 12:14
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Об этом сообщили на коллегии Министерства культуры Беларуси. В Беларуси сегодня более 1700 музеев. Только за прошлый год они приняли около четырех миллионов гостей. И с каждым годом количество посетителей увеличивается почти на четверть. Национальный музей истории и культуры Беларуси будет преобразован в Национальный исторический музей. Появятся и новые музеи: в Смолевичах, Славгороде, Ивье и Глуске.
Продолжатся реставрация и проектирование. В 2007 году они проводились на 700 объектах историко-культурного наследия. Проведена подготовка к торжественному открытию раки Святой Евфросинии Полоцкой в Спасо-Преображенской церкви Полоцка. Завершено восстановление и дальнейшее преобразование бывших соляных складов в Витебске в центр народного творчества и ремесел. Станет музеем Дворец Потемкина в Кричеве. Продолжится реставрация монументальной живописи в Архикафедральном костеле на площади Свободы в Минске.
# Культура # Музеи

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