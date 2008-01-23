Развитию музейной инфраструктуры будет уделено большое внимание

Об этом сообщили на коллегии Министерства культуры Беларуси. В Беларуси сегодня более 1700 музеев. Только за прошлый год они приняли около четырех миллионов гостей. И с каждым годом количество посетителей увеличивается почти на четверть. Национальный музей истории и культуры Беларуси будет преобразован в Национальный исторический музей. Появятся и новые музеи: в Смолевичах, Славгороде, Ивье и Глуске.

Продолжатся реставрация и проектирование. В 2007 году они проводились на 700 объектах историко-культурного наследия. Проведена подготовка к торжественному открытию раки Святой Евфросинии Полоцкой в Спасо-Преображенской церкви Полоцка. Завершено восстановление и дальнейшее преобразование бывших соляных складов в Витебске в центр народного творчества и ремесел. Станет музеем Дворец Потемкина в Кричеве. Продолжится реставрация монументальной живописи в Архикафедральном костеле на площади Свободы в Минске.

