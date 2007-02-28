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Развитие кинематографа в центре внимания главы государства

28 февраля 2007 11:02
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27 февраля Александр Лукашенко встретился с министром культуры Владимиром Матвейчуком, гендиректором Национальной киностудии "Беларусьфильм" Владимиром Заметалиным и народным артистом республики Владимиром Гостюхиным. Говорили о новых проектах с участием белорусских кинематографистов и актеров. В частности, Президент интересовался съемками фильма "Око за око". Владимир Гостюхин играет в нем одну из главных ролей. В центре сюжета - послереволюционные события.
Отношение к будущей картине неоднозначное. Высказываются слишком полярные точки зрения, - отметил Президент. Накануне встречи Александр Лукашенко лично ознакомился с рабочими видеоматериалами. На встрече же интересовался условиями финансирования, монтажа и проката будущей киноленты.
# Культура

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