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Разрушения Пищаловского замка в Минске не допустят

15 апреля 2009 06:40
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В столице разрабатывается проект первоочередных работ по реставрации исторического здания.

Его построили в центре города на улице Володарского в 1825 году по проекту архитектора Рудольфа Пищало. Капитального ремонта здесь не было практически два столетия. Сейчас в бывшем замке - следственный изолятор. Вопрос о его переносе окончательно не решен.

- В 2009 году на выполнение работ по реконструкции и реставрации наиболее значимых историко-культурных ценностей, находящихся в коммунальной собственности, предполагается направить более семи миллиардов средств республиканского бюджета в качеств долевого участия, - говорит Оксана СМОТРЕНКО, заместитель начальника управления по охране историко-культурного наследия и реставрации Министерства культуры РБ.

# Культура

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