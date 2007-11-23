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"Рассекреченная память"

23 ноября 2007 11:40
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В Национальном музее истории и культуры Беларуси открылась выставка архивных документов советских органов госбезопасности. Она посвящена одной из самых трагических страниц истории украинского народа - Голодомору 1932-1933 годов и приурочена к 75-ой годовщине трагедии.
В экспозиции - часть рассекреченных в прошлом году архивных документов: приказы, директивы, оперативная отчетность и уголовные дела, письма крестьян и красноармейцев.
Экспозиция уже побывала в Москве, а из Минска отправится в столицу Словакии - Братиславу.
# Культура

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