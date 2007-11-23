"Рассекреченная память"

В Национальном музее истории и культуры Беларуси открылась выставка архивных документов советских органов госбезопасности. Она посвящена одной из самых трагических страниц истории украинского народа - Голодомору 1932-1933 годов и приурочена к 75-ой годовщине трагедии.

В экспозиции - часть рассекреченных в прошлом году архивных документов: приказы, директивы, оперативная отчетность и уголовные дела, письма крестьян и красноармейцев.

Экспозиция уже побывала в Москве, а из Минска отправится в столицу Словакии - Братиславу.