Рано утром в Москве снесли два исторических здания

Последний уцелевший флигель усадьбы Глебовых-Стрешневых-Шаховских на Большой Никитской, 9/16 и дом купца Феоктистова по Большой Ордынке, 42 снесен сегодня в Москве рано утром.

По мнению общественных активистов, следящих за сохранностью исторических зданий, снос фасада в древнерусском стиле, украшенного узорной кирпичной кладкой, был произведен при помощи экскаватора в нарушение проекта, который предусматривал, что разборка должна осуществляться силами специализированной реставрационной организации только вручную с маркировкой каждого кирпича, чтобы потом воссоздать старый фасад на стене здания-новодела. Кроме того, снос совершен несмотря на то, что полиция накануне ночью подтвердила, что документов на снос у строителей нет и снос производиться не должен. Снос дома купца также был незаконен, поскольку месяц назад он был взят под охрану Москомнаследием, которое приостановило прежний ордер на снос.



Флигель усадьбы Глебовых-Стрешневых-Шаховских снесен, чтобы построить новую сцену для театра «Геликон-опера». Дом купца Феоктистова снесен, чтобы построить здание для размещения ресторана, вчетверо превышающего по объему уничтоженный дом, сообщает www.ctv.by.