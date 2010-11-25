«Пять минут» с Ниной Богдановой

Добрый вечер, меня зовут Нина Богданова, и говорить сегодня мы будем о бизнесе, о шоу-бизнесе. Скептикам, которые утверждают, что его как такового в нашей стране нет, настоятельно рекомендую задержаться у телеэкрана.

Либерализация, о которой так долго говорили экономисты, приходит и в гастрольно-концертный бизнес. Не так давно Президент подписал указ о проведении культурно-зрелищных мероприятий. Уже с 1 января 2011 года будет отменена необходимость получения разрешительных удостоверений, так называемых «гастролек».

Как было раньше? Продюсерский центр, решивший организовать гастроли зарубежной «звезды» или наших «зорак», должен был получить «гастрольное удостоверение» — своего рода лицензию на проведение концерта. И, несмотря на то, что получить его было несложно, - надо было уплатить пошлину, направить письмо в Управление культуры – в общем, осуществить стандартную бюрократическую процедуру, все-таки время отнимало.

И если для концерта белорусских артистов «гастролька» была льготной (например, за концертный зал «Минск» — что-то около 30 тысяч рублей), то для зарубежных «звезд», её стоимость росла в десятки раз. «Гастролька» организаторам концерта «Prodigy», говорят, обошлась почти в 20 млн. рублей.

Это не все. Многое упростит и другое новшество — в указе прописаны особенности оформления и использования так называемых электронных билетов. Ранее система их продажи фактически не работала: к билету надо было прилагать налоговый чек. Сейчас все будет просто: выбираете на сайте нужный вам билет, оплачиваете его оптимальным для себя способом — по кредитке, электронными деньгами, или еще как, распечатываете и все, можно идти на концерт. В уникальном штрих-коде зашифрованы ваши ряд и место в зале, а также информация о том, где и когда вы этот билет приобрели.

Правда, пока попасть на культурно-зрелищное мероприятие по такому билету можно только в «Минск-Арену», где установлены специальные турникеты для считывания штрих-кодов. Но к тому времени, когда указ заработает, наверняка появятся какие-то технические решения этой проблемы.

Словом, чем меньше бумаг и контролеров, решающих «пущать» или «не пущать» — тем проще работать и артистам, и их продюсерам. Вот только все это отнюдь не гарантирует сборы полных концертных залов.

Поверьте мне как культурологу: для того, чтобы отечественный шоу-бизнес заработал в полной мере необходимы две вещи. Шоу и бизнес. Если с последним ситуация постепенно улучшается, то с созданием гастрольных шоу у наших артистов дела обстоят сложнее.

Причины? Банальны. Деньги. И несоизмеримость гонораров, которые получают заезжие и наши «звезды». Организаторы концертов готовы щедро оплачивать приглашения зарубежных, в основном российских «гастарбайтеров», часто не первой величины, и не платить своим исполнителям. В результате миллионы рублей уходят за границу, по сути, на спонсирование российского шоу–бизнеса.

Получается замкнутый круг: для того, чтобы предложить зрителю суперсовременное и зрелищное шоу белорусскому артисту необходимо вначале «заработать» на это «шоу». А сделать это можно несколькими способами: либо найти внушительную спонсорскую, часто государственную, поддержку, либо организовать масштабный гастрольный тур, опять-таки с поддержкой административного ресурса. Либо надеяться на продажи собственных альбомов.

К слову, последний вариант отнюдь не гарантирует прибыли. В отличие от западного музыкального рынка, где основной доход исполнителя определяется, прежде всего, показателями продаж его лицензионных компакт-дисков, отечественный рынок диктует несколько иные реалии. В войне с «пиратскими» копиями еще очень далеко до победы.

У нас много талантливых артистов. Музыкальное пространство Беларуси представлено самыми разнообразными проектами и направлениями. Тот же «Звездный ринг» . Кого только нет! И поп, и рок, рэггей, фольк, этно, джаз, шансон... Представители этих и многих других музыкальных направлений уже второй телевизионный сезон заставляют белорусского зрителя не только увлеченно наблюдать за живым музыкальным «сражением», но и активно участвовать в интерактивном голосовании.

Причем, по статистике, заметим, чаще побеждают как раз не заезжие, а наши звезды. Есть даже своеобразные рекорды: свыше 16.000 голосов отдели телезрители за белорусскую группу «J-морс». Не сомневаюсь, что это оценка творчества, а не голосование «за своих». А недавняя раздача наград во Дворце республики на «Музыкальной премии» СТВ? Пришли истинные поклонники белорусских исполнителей. А еще говорят, что белорусская эстрада — это что–то второсортное.

Выбирать, как говорится, есть из чего – выбор за Вами. А мы, в свою очередь, гарантируем новые оригинальные композиции и зрелищные шоу. Вот такой «шоу-бизнес». До свидания!