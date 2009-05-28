Пять лет назад в Полоцке открылся первый в Беларуси Детский музей

28 мая 2004 года, в Полоцке открылся первый в Беларуси Детский музей, филиал Национального Полоцкого историко-культурного музея-заповедника.

Основной фонд музея насчитывает более 500 единиц хранения. В двух залах представлены 8 коллекций, материалы которых дают посетителям возможность ознакомиться с самыми разными предметами, узнать об истории их изобретения и усовершенствования.

В первом зале демонстрируются коллекции часов, весов и мер веса, колоколов, а во втором - звуковоспроизводящих аппаратов и фотоаппаратов, самоваров, филателии и филокартии. Здесь находится специальная витрина «Мир моих увлечений» для сменных детских коллекций.

В компьютерном зале можно ознакомиться со всеми временными выставками, освоить азы работы на компьютере, поиграть в игры, развивающие логическое мышление, память, внимание и воображение, сообщает БЕЛТА.