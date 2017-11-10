«Просто петь – уже не интересно, людям нужно шоу, мы его делаем»: где учат детей белорусским песням, танцам и играм

Наследники белорусских национальных традиций иногда так малы, что им подходит особый язык музыкальных игр для знакомства и общения друг с другом.

Ребёнок:

Мы тут поём, играем, всякие танцы новые узнаем Традиции белорусов для изучения интересны и полны зашифрованных посланий, словно письма во времени.

Эльвира и её друзья на одной музыкальной волне с теми, кто был до нас. И, что немаловажно, им удается увлечь за собой единомышленников.



Эльвира Максименко, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Арацея»:

Мы гэтаму вучыліся, палюбілі падчас, і гэта тое, што мы нясем. Мы можам дадаць гэтаму свое светаўяўленне і даць гэтым песням другое жыцце, гэтым гульням. Гэта вельмі цікава, і гэта такі абшырны пласт, які не даследаваны ў той меры, у якой можна, а носьбіты – яны адыходзяць. Ім ужо па 90-95 год.

І мы тыя, хто можа гэта захаваць.



Ребята создали, так называемую, творческую лабораторию, в которой жанровые фольклорные песни, игры и обряды зазвучали по-новому.

Эльвира Максименко, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Арацея»:Час ідзе наперад і фальклор існуе для таго, каб абраць сабе на сцэне другое жыцце. Не проста спяваць песні, або танчыць беларускія танцы – гэта ужо не так цікава, людзям патрэбна шоу. Гэта шоу мы марым і здзяйсняем на сцэне.

У каждого есть талант и способность творчески выразить себя. Это предположение обретает подтверждение на опыте Эльвиры Максименко и ее музыкального эксперимента.

Эльвира Максименко, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Арацея»:

Мы спяваем песні, танчым танцы. І для дзяцей, і для моладзі гэта цікава, таму што яны могуць, хто лепш спявае – той прасаліраваць, хто добра танчыць – той можа патанчыць, хто адзін баіцца выступаць – той можа ў коле сяброў таксама адчуваць сябе добра на сцэне. Канешне, гэта фолк-тэатр, аб якім мы мыслім, там нехта можа выступіць у галоўнай ролі – пабыць, напрыклад, ведзьмай, або Русалкай, якая зачароўвае.

Как видите, шумовые музыкальные инструменты в руках детей дополняют общую гармонию традиционного белорусского звучания .

Эльвира Максименко, руководитель вокально-инструментального ансамбля «Арацея»:

Дзецям цікава, таму што яны разам. Яны могуць пабегаць, могуць пабыць той жа Грушкай, той жа Казой, пагуляць у Цяцерку, падаганяць друг друга. И такія штатныя заняткі становяцца цікавымі, вяселымі, таму што дома ім нельга крычаць, дома ім нельга бегаць, у школе таксама, а тут – гэта іх адпачынак. Таму што фальклор і быў задуманы, як дасуг.



Таму што не было ні Інтэрнэту, ні гаджэтаў, ні тэлефонаў, і людзі так бавілі свой вольны час, і таму нашыя дзеці далучаюцца да гэтага, самі таго не разумеючы.