Прообраз «Чёрного квадрата» появился на стене дома в Витебске

Увеличенный эскиз работы Казимира Малевича 1919 года воссоздали витебские художники.

Арт-акция приурочена к 90-летию объединения «УНОВИС» — группы «Утвердителей нового искусства», которую организовал сам Малевич.

Это уже третья супрематическая роспись в городе над Двиной. Впервые здание народного художественного училища расписали ученики художника в 1920 году, а 60 лет спустя роспись повторили члены творческого объединения «Квадрат».

Валентина Кириллова, директор Витебского музея «Центр современного искусства»:

Часть работ уже проведена. Сейчас идем мы к завершению. Проект восстанавливается в том виде, в котором он и был осуществлен в проекте Казимира Малевича.