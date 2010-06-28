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Прообраз «Чёрного квадрата» появился на стене дома в Витебске

28 июня 2010 20:13
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Увеличенный эскиз работы Казимира Малевича 1919 года воссоздали витебские художники.

Арт-акция приурочена к 90-летию объединения «УНОВИС» — группы «Утвердителей нового искусства», которую организовал сам Малевич.

Это уже третья супрематическая роспись в городе над Двиной. Впервые здание народного художественного училища расписали ученики художника в 1920 году, а 60 лет спустя роспись повторили члены творческого объединения «Квадрат».

Валентина Кириллова, директор Витебского музея «Центр современного искусства»:
Часть работ уже проведена. Сейчас идем мы к завершению. Проект восстанавливается в том виде, в котором он и был осуществлен в проекте Казимира Малевича.

Прообраз «Чёрного квадрата» появился на стене дома в Витебске

Прообраз «Чёрного квадрата» появился на стене дома в Витебске

Прообраз «Чёрного квадрата» появился на стене дома в Витебске

Прообраз «Чёрного квадрата» появился на стене дома в Витебске

Прообраз «Чёрного квадрата» появился на стене дома в Витебске

# Культура # Фотофакт

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