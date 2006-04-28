Прокуроры выясняли кто сильнее. За шахматной доской

В турнире принимало участие десять команд из всех областей республики и Минска.Проведение подобных соревнований среди прокурорских работников стали уже традиционными. Главный трофей - золотой кубок.

Судьи констатируют: уровень команд высокий, все игроки сильны. Есть кандидаты и мастера спорта по шахматам. Как отметил первый заместитель прокурора города Минска Николай Старовойтов, шахматы - самая популярная игра среди прокурорских работников. И прежде всего потому, что игра эта интеллектуальная, она помогает в работе. А работники прокуратуры - люди думающие и принимающие серьёзные решения.

По словам заместителя начальника отдела прокуратуры Минской области Игоря Севрука, шахматы тренируют память и одновременно помогают расслабляться: <И, кстати, это очень интересный и азартный вид спорта>.