Профессиональный праздник отмечают работники культуры Беларуси

В списке историко-культурных ценностей республики — около пяти тысяч объектов.

Заглянуть в прошлое страны мы можем почти в полусотне музеях. Почти десять тысяч библиотек приглашают в богатый и удивительный мир книг. И около 30 театров радуют зрителей интересными спектаклями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К слову, здания постоянно реставрируют и зачастую они предстают перед жителями и гостями страны в новом облике.

Вопросы укрепления материальной базы, подготовки высококвалифицированных специалистов и социальной защищенности работников культуры — всегда в центре внимания государства.