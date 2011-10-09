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Профессиональный праздник отмечают работники культуры Беларуси

09 октября 2011 14:32
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В списке историко-культурных ценностей республики — около пяти тысяч объектов.

Заглянуть в прошлое страны мы можем почти в полусотне музеях. Почти десять тысяч библиотек приглашают в богатый и удивительный мир книг. И около 30 театров радуют зрителей интересными спектаклями, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К слову, здания постоянно реставрируют и зачастую они предстают перед жителями и гостями страны в новом облике.

Вопросы укрепления материальной базы, подготовки высококвалифицированных специалистов и социальной защищенности работников культуры — всегда в центре внимания государства.

# Культура # Белоруссия

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