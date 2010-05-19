Проект воссоздания квартала Марка Шагала в Витебске нашел своего спонсора

Правда, пока имя состоятельного американца греческого происхождения не называют. Завесу тайны приоткроет сам инвестор. В ближайшее время он посетит Беларусь, чтобы обсудить столь масштабный проект.

Разместят квартал в исторической части города – на улице Покровской, где родился художник. Рядом с домом-музеем Шагала появятся сувенирные лавки, гостиницы, магазины и кафе. А главной жемчужиной проекта станет центр современного искусства с выставочным залом и художественной школой.

Леонид Левин, председатель Союза белорусских еврейских объединений и общин:

– Есть мысли, чтобы из Европейских стран под эгидой Совета Европы посылали сюда лучших художников, которых волнует творчество Шагала, на пару лет учиться, работать. Это наверняка подымет престиж республики, престиж нации.