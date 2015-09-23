Проект-посвещение Михаилу-Клеофасу Огинскому презентовали в одной из галерей Минска

Новости Беларуси. Когда история жизни – вдохновение. Проект-посвещение Михаилу-Клеофасу Огинскому презентовали в одной из столичных галерей. Фотоистории, видеозарисовки и скульптура. Биография великого композитора и дипломата нашла отражение в каждой работе.

Знаменательно, что даже спустя 250 лет со дня рождения известного белоруса интерес к его персоне не угасает, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Ленкевич, арт-директор художественной галереи:

Гэта фантастычная выставка. Па-першае, яна аб’ядноўвае вялікую колькасць медыі. Калі мы кажам пра музыку, ніколі не думаем, што музыка – гэта фатаграфія, скульптура, відэафільм. А гэтая выстава як раз паказвае, як можна пераасэнсаваць мінулае, музыку.