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Проект-посвещение Михаилу-Клеофасу Огинскому презентовали в одной из галерей Минска

23 сентября 2015 17:34
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Новости Беларуси. Когда история жизни – вдохновение. Проект-посвещение Михаилу-Клеофасу Огинскому презентовали в одной из столичных галерей. Фотоистории, видеозарисовки и скульптура. Биография великого композитора и дипломата нашла отражение в каждой работе.

Знаменательно, что даже спустя 250 лет со дня рождения известного белоруса интерес к его персоне не угасает, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Ленкевич, арт-директор художественной галереи:
Гэта фантастычная выставка. Па-першае, яна аб’ядноўвае вялікую колькасць медыі. Калі мы кажам пра музыку, ніколі не думаем, што музыка – гэта фатаграфія, скульптура, відэафільм. А гэтая выстава як раз паказвае, як можна пераасэнсаваць мінулае, музыку.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске

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