Проект Купаловского театра в 3D после реконструкции

Театр им. Янки Купалы в Минске — здание со 120-летней историей, пережившее революцию и войну. Проектировщики с помощью 3D-анимации полностью смоделировали будущую жизнь театра. Рисунки созданы на основе реальных чертежей. Благодаря виртуальной модели, специалисты смогли в точности проверить многие проектные решения.

В Минске во 2-й половине XVIII-1-й половине XIX века работало несколько театров. Первые представления проходили в городской ратуше. Затем появился театральный флигель, а в 1806 году в Минске построили первый театр. Все эти здания находились на современной площади Свободы, в том числе театр-казино. В 1884 году пожар уничтожил почти всю застройку со стороны театра. Храм Мельпомены пострадал и больше не восстанавливался. Появилась необходимость в строительстве здания нового городского театра.

Решение нашли не сразу. Под театр планировали реконструировать американский костел, затем думали возродить городской театр на старом месте Соборной площади. Однако больше всего подошла территория Александровского сквера — самого людного места в центре города, практически рядом с часовней Александра Невского.

Не всем идея строительства городского театра в Александровском сквере пришлась по душе. Руководство архиерейского подворья, которое находилось на месте современного Дома офицеров, отказывалось от соседства с храмом Мельпомены. Духовные отцы не хотели видеть, как развлекается народ. Проблему решил высокий кирпичный забор, который отделил светское от богоугодного.

Владимир Денисов, историк, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Сопротивление новому строительству было серьезное, но вмешался минский губернатор князь Трубецкой, который отклонил все возражения и объяснил, что расстояние от проектируемого здания до православной часовни гораздо меньше, чем в свое время регламентировалось расстояние от христианских храмов до питейных заведений.

Поскольку на территории Беларуси не было специалистов по созданию театральных зданий, первоначально в Минске решили с большего повторить проект Могилевского театра. Но передумали и пригласили в Минск опытного варшавского зодчего Карла Козловского — выпускника петербуржской архитектурной школы.

Основную сумму на строительство театра выделило Минское городское самоуправление. Четвертую часть средств собирали всем Минском и губернией. Состоятельные люди, пожертвовавшие существенную сумму на строительство театра, получили индивидуальные места в партере (а студенты, например, отправлялись на галерку). Неподалеку для каждого VIP-гостя была предусмотрена вешалка для одежды.

Торжественная закладка тетра состоялась 26 июня 1988 года по старому стилю. На закладке театра присутствовали члены царской семьи, которые заложили золотые монеты по углам сцены. По сохранившимся документам очевидно, что на торжественной закладке Городского театра присутствовал великий князь Владимир Александрович. Об этом событии сохранились также свидетельства очевидцев.

Здание было построено в барочно-ренессансном стиле. Открылся Минский городской театр 5 июня 1890 года по старому стилю. В здании театра выступали оперные, драматические и опереточные гастролирующие труппы. В качестве подмостков для приезжих артистов служило вплоть до 1920 года, когда в театре появилась постоянная белорусская труппа.

В период оккупации сезон в Купаловском начался по расписанию, впрочем, как и во всех остальных городских театрах. Артисты получали зарплату как дойч-марками, так и российскими рублями.

Доктор искусствоведения, профессор Анатолий Соболевский за 60 лет не пропустил ни одной постановки Купаловского театра. Вспоминает, как все театры, которые в 1941 году были в Минске на гастролях и не успели эвакуироваться, объединились в один коллектив и выступали со спектаклями на белорусском языке. Во время оккупации Купаловский назывался Менским белорусским театром.

Первый послевоенный косметический ремонт Купаловский пережил в 1949 году по проекту известного архитектора Георгия Заборского. В то время театр не претерпел существенных изменений. Затем, в конце 50-х годов за реконструкцию театра взялся Абрам Духан. После чего здание обрело современный вид. Из-за острой нехватки площадей была увеличена гардеробная часть, сбоку здания появилась пристройка, на втором этаже добавились административные кабинеты и репетиционное помещение.

Диана Дорожко, редактор литературно-драматической части:

У фасадзе тэатра адбыліся толькі некаторыя знешнія смены. Ён заставаўся 2-павярховым, з вялікімі вокнамі, але сталі значна больш вытанчаныя, упрыгожаныя паўкруглымі аркамі зверху, а таксама разьбой і ляпнінай…

Праект рэстаўрацыі 58-га года прадугледжваў кардынальнае павелічэнне плошчы. Былі надбудаваны два паверхі — яны вылучаюцца з бакоў тэатра — для адміністрацыйных мэтаў. Гэта не нашмат павялічыла плошчу тэатра, але кардынальна змяніла яго знешні воблік і прадыктавала стрыманы стыль у архітэктуры.

Во время грядущей реконструкции пристроек в здании станет еще больше. Новая часть театра вырастет до пяти уровней и опустится на три этажа вниз. За счет этого площадь театра увеличится до 12 тысяч квадратных метров. Исчезнут некоторые помещения, вернутся старые фасады и нереализованные детали первоначального проекта Карла Козловского.

На подземном уровне разместятся склады для декораций (сегодня их вообще нет в Купаловском, инвентарь привозят из другого помещения).Там же появится и репетиционная сцена, которая в точности повторит габариты главных подмостков.

Во время реконструкции решится еще одна театральная проблема. Пространство колосников поднимется на 8-9 метров (колосники держат декорации и механизмы сцены). До этого времени декорации нельзя было полностью спрятать. Зрители с первого ряда часто могли их видеть.

Во время реконструкции по максимуму будет восстановлены и интерьеры здания. Например, известно, что плафон зрительного зала украшала роспись — портреты Пушкина, Гоголя, Глинки, Островского. На портале сцены был лепной герб Минской губернии. Зрительскую часть попытаются сделать такой, какой она была в XIX веке.

Не меняя габаритов сцены, у актеров появится больше простора для творчества. В новом образе театральной сцены внешний вид боковых лож заметно изменится.

Преобразования коснутся всех ограждений балконов, они будут стилизованы под 19 век. Как и в первоначальном проекте, на втором этаже зрительного зала появятся раздельные кабинки.

Марина Тезина, ведущий редактор отдела внешних связей:

Сейчас бельэтаж цельный, сплошной, выделяется директорская ложа. После реконструкции весь бельэтаж будет поделен на 12 VIP-мест, как было в царские времена.

Проектировщики с помощью 3D-анимации полностью смоделировали будущую жизнь театра. Рисунки созданы на основе реальных чертежей. Благодаря виртуальной модели, специалисты смогли в точности проверить многие проектные решения. В частности, просмотреть обзорность с каждого зрительного места в зале и усовершенствовать акустику. Оказалось, на акустику может влиять даже изменение геометрии бордюров на балконах. Балконы, которые будут восстановлены в соответствии с первоначальным проектом театра, должны улучшить акустику.

Георгий Верниковский, координатор проекта реконструкции:

Мы сделали акустический снимок зала, работало 86 микрофонов. Мы отсняли каждый сантиметр зала на разборчивость и реверберацию.

Палуба и перекрытия будут изготовлены не из дерева, стропильная система будет выполнена из новых материалов. Как это отразится на акустике, сейчас сложно сказать.

Театр переживает свой первый за 120 лет со дня строительства здания переезд. Навсегда уезжают из театра эксклюзивные зеркала, которые изначально приехали в Купаловский погостить из замка Радзивилов и задержались на несколько десятилетий. К слову, их предварительная оценочная стоимость — 1500 евро.

После реконструкции решится давняя театральная проблема — маленький гардероб и неуютное фойе. Новая вестибюльная часть опустится под землю, как и было предусмотрено в первоначальном проекте.

У некоторых помещений в театре полностью изменится предназначение. Например, вернется просторное зрительское фойе, которое в конце 50-х практично было преобразовано в большой репетиционный зал.

Из тесных 523 мест в зрительном зале останется 400 комфортных кресел.

Мобильные радиоуправляемые площадки, широко применяемые в мировой практике, позволят быстро трансформировать сцену, что позволит давать несколько спектаклей в день. Раньше сбор декораций мог занять целый день.

Если через множество дверей пробраться под партер через технологические системы и прачечную, любопытных ждет сюрприз в виде встречи с настоящей историей.

Уникальную систему (домкраты), благодаря которой партер поднимался до уровня сцены, придумал инженер любаво-роменской железной дороги Мандраджи. Благодаря его изобретению, Минский городской театр стал первым в Российской империи обладателем мобильного зрительного зала.

В обновленный театр эта система вернется, только в современном облике. Проектировщики механизацию зрительного зала называют восстановлением исторической справедливости. Ведь уже после войны, а то и раньше, домкраты под сценой перестали работать. Функция подъема зала будет восстановлена. Благодаря модульным конструкциям, зрительные места можно будет убрать в течение получаса. Все образованное пространство будет застлано танцевальным паркетом, и его можно будет использовать как для балов и маскарадов, так и для съемок телевизионных передач. Сцена удивит зрителей также динамикой многочисленных площадок.

Сцена будет иметь современное световое оснащение. Кроме того, будет установлена система распределенного видеосигнала, что даст возможность на трех видеоэкранах создавать целостную картинку. Это будет служить дополнительной виртуальной декорацией.

Георгий Верниковский:

Система позволяет высветить на каждый экран свою картинку. Можно сшить единое пространство и получить виртуальный задник. Так можно представить лесной пожар, звездное небо — всё, что угодно. Если это совместить с многоканальной звуковой системой, которая позволит воспроизводить спецэффекты уровня «долби», то очевидно, какой для зрителя будет достигнут эффект погружения в действие.

В Купаловском установят распределенную систему звука, электроакустики, которая позволит создавать любые звуковые спецэффекты. Будет установлена многоканальная система видеозаписи в высокой степени четкости. Тем самым появится возможность восстановить функцию «телеспектакль».

Георгий Верниковский:

Мы устанавливаем камеры high-definition. Их можно запустить в фойе, гардеробной, в кабинете директора, чтобы он видел, что происходит на сцене.

Главная лестница восстанавливается по чертежам из архивов — сохраняется лепнина, возвращаются камин и многие элементы зрительного зала.

Георгий Верниковский:

Зрительный зал будет полностью восстановлен по чертежам Козловского. Мы меняем ограждения ярусов балконов, восстанавливаем генеральный занавес. У театра будет два занавеса. Сейчас есть только антрактно-раздвижной занавес. Появится еще и генеральный занавес, которой будет подниматься вверх.

После реконструкции у заслуженных артистов появятся отдельные апартаменты-гримерки. Остальные комнаты будут рассчитаны на четверых человек. Здесь появятся кассы и магазин.

Итак, становится ясно, что обновленный Купаловский театр будет привлекать публику не только своим постановками, но и как место отдыха и уникального соседства старины с современными технологиями.