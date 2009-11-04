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Продюсер «Матрицы» снимет исламский блокбастер о пророке Мухаммеде

04 ноября 2009 09:16
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Снять биографический фильм о пророке Мухаммеде собираются американский продюсер Барри Осборн и катарская рекламная компания Alnoor Holdings.

По мнению Осборна, члена оскароносной команды, создавшей кинотрилогию «Властелин колец», и продюсера «Матрицы», новая картина не только прольет свет на жизнь Мухаммеда от рождения до самой смерти, но и «посвятит зрителей в истинный смысл ислама». Предполагается, что в фильме будут по большей части сниматься англоговорящие актеры-мусульмане.

Бюджет проекта, начало съемок которого намечено на 2011 год, составит около 150 миллионов долларов. Причем часть средств съемочной группе обязательно надо будет потратить на профессиональных консультантов, чтобы соблюсти все тонкости ислама. Так, согласно одному из религиозных канонов, сам пророк так и не появится на экране, сообщает newsru.com со ссылкой на InoPressa.

# Культура

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