Пришло Успение Пресвятой Богородицы. Началось бабье лето

Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечает 28 августа православная церковь. Успение или кончина Божьей Матери датируется 48-м годом нашей эры.

Пережив сына Иисуса на 15 лет, Дева Мария провела все эти годы в молитвах и посте, поэтому Успению у православных верующих также предшествует двухнедельный пост. По своей строгости он приближается к Великому посту.

По преданию, Богородица ушла в мир иной вскоре после того, как ей явился архангел Гавриил, который возвестил о скорой её смерти и в залог оставил пальмовую ветвь. Через три дня после кончины Богородицы, когда апостолы открыли гроб, они нашли в нем только погребальные пелены, так как Господь вознес на небо не только душу, но и тело Марии.

В этот день в храм приносили семена и колосья для благословения и освящения, а на поле оставляли немного нескошенных колосьев. В народе этот день связывают с началом бабьего лета.