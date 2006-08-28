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Пришло Успение Пресвятой Богородицы. Началось бабье лето

28 августа 2006 12:05
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Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечает 28 августа православная церковь. Успение или кончина Божьей Матери датируется 48-м годом нашей эры.

Пережив сына Иисуса на 15 лет, Дева Мария провела все эти годы в молитвах и посте, поэтому Успению у православных верующих также предшествует двухнедельный пост. По своей строгости он приближается к Великому посту.

По преданию,  Богородица ушла в мир иной вскоре после того, как ей явился архангел Гавриил, который возвестил о скорой её смерти и в залог оставил пальмовую ветвь. Через три дня после кончины Богородицы, когда апостолы открыли гроб, они нашли в нем только погребальные пелены, так как Господь вознес на небо не только душу, но и тело Марии. 

В этот день в храм приносили семена и колосья для благословения и освящения, а на поле оставляли немного нескошенных колосьев. В народе этот день связывают с началом бабьего лета.

# Культура

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