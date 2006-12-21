Принцип веротерпимости - один из главных политики Беларуси

Президент Беларуси заявил о стремлении государства развивать всесторонние отношения с Белорусской православной церковью. Свое мнение Глава государства высказал 21 декабря в ходе встречи с членами Синода Белорусской православной церкви.

"Наша страна многоконфессиональна, и поэтому ее политика направлена на поддержание веротерпимости, мира и согласия между людьми разных вероисповеданий", - подчеркнул Александр Лукашенко. Между тем, Президент высказался против навязывания человеку религии. Он предостерег священнослужителей от излишней поспешности в призыве всех идти в храм. Этого ни в коем случае этого нельзя делать, иначе мы оттолкнем людей, высказал свое мнение Глава государства.

Разносторонняя деятельность Белорусской православной церкви, ее высокий авторитет, взаимодействие с другими конфессиями - важный фактор сохранения политической и социальной стабильности на белорусской земле, подчеркнул Президент, обращаясь к Синоду. Это высший орган управления белорусской православной церкви. Возглавляет его Митрополит минский и Слуцкий Филарет, Патриарший экзарх всея Беларуси. Владыка во время своего выступления перед членами Синода и руководством страны озвучил духовно-нравственные проблемы современного белорусского общества.